10 причин увидеть мюзикл «Привидение» 

На сцене театра МДМ продолжается прокат мюзикла «Привидение» — мистическое шоу, основанное на одноимённом оскароносном фильме 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Мы собрали 10 причин, почему «Привидение» действительно стоит увидеть, пока еще не закончился театральный сезон этого года.
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- «Привидение» — это история обо всем сразу: о вечной любви, предательстве, ненависти, смерти, дружбе.
- В мюзикле известная песня Unchained Melody впервые в истории звучит на русском языке. Кстати, эта известнейшая композиция впервые прозвучала не в фильме «Привидение» — она была написана в 1955 году композитором Алексом Нортом для малоизвестного фильма «Спущенные с цепи» (“Unchained”). Этот фильм рассказывал о судьбе заключенного — отсюда и цепи в названии песни.
- В российской версии мюзикла впервые появляется светлокожая Ода Мэй Браун — ее роль искрометно исполняет заслуженная артистка России Марина Иванова.
- Драматичные события фильма и спектакля разворачиваются в Нью-Йорке, и именно Нью-Йорк является одним из главных героев этой истории — город-мечта, город-загадка, город-легенда. Чтобы точнее передать его атмосферу, продюсеры постановки доверили видеодизайн сценического пространства компании, известной по оформлению конкурса «Евровидение» и церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. На сцене установлен огромный LED экран размером 8 на 13 метров с разрешением 4K, произведенный специально для мюзикла и состоящий из 240 модулей размером 64 на 64 см. Центральный парк, Таймс Сквер, Бродвей, Уолл Стрит, Манхэттэн и Бронкс — все эти знаковые локации зрители смогут увидеть во время постановки.
- В мюзикле очень много быстрых переодеваний. Артисты меняют костюмы в среднем 15 раз за спектакль. Чтобы быстро поменять костюм, все пуговицы на офисных рубашках были заменены на кнопки. Всего было вручную пришито более 800 кнопок.
- Несомненно, стоит увидеть и одну из самых ярких сцен мюзикла — сцена в подземке. В этом эпизоде используется эффект slow motion — когда призрак подземки замедляет время и зритель видит, как все пассажиры вагона метро слово «застывают» в полете.
- По сюжету, Молли — талантливый скульптор, а легендарный эпизод с гончарным кругом под звуки Unchained Melody является одной из главных сцен фильма и мюзикла. В этой сцене в мюзикле используется настоящий профессиональный гончарный круг, для которого ежедневно закупается свежая глина. За репетиционный период было использовано около 40 кг глины.
- Сравнить все варианты причесок актеров: специально для артистов мюзикла по индивидуальным меркам было сделано 33 парика из натуральных волос.
- Успеть на специальную весеннюю Beauty-вечеринку в рамках специального показа мюзикла 27 апреля и получить возможность сделать профессиональный вечерний макияж.
- Провести романтический вечер в Московском дворце молодежи, а после отправиться на весеннюю прогулку в Усадьбу Трубецких рядом с театром.