Ещё
В рамках проекта «Юбилей Тургенева в Санкт-Петербурге» будет проведена экскурсия по тургеневским местам северной столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В рамках проекта «Юбилей Тургенева в Санкт-Петербурге» будет проведена экскурсия по тургеневским местам северной столицы 

Ревизор.ru 53 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Тургенев стал известным в Санкт-Петербурге, где вышли в свет многие его произведения, поставлены на театральной сцене его драматургические сочинения. Практически вся жизнь писателя связана с Санкт-Петербургом. Здесь же находится его могила.
Посетителям предлагается пройти маршрут по набережной Фонтанки, дом 17 — доходный дом Фёдорова, где в 1867 г. жил Тургенев и критик Виссарион Белинский, далее проследовать в редакцию журнала «Современник» (Фонтанка, дом 19), затем на Невский проспект, 68, где жили издатель Панаев и Тютчев, далее в здание бывшей Демидовской гостиницы, где жила Полина Виардо на Невском, в доме 54, затем на набережную Фонтанки, 38, в доходный дом Степанова, где жил Тургенев 1854-1856 годах, далее в Александринский театр, где ставили пьесу «Провинциала», а завершается маршрут на площади искусств, где встретились Пушкин и Тургенев.
Начало в 11:00  Проект поддержан Фондом президентских грантов.
Ревизор.ru: последние новости
Спектакль "Дневники Элли/Изумрудный город" в театре на Юго-Западе Москву посетил с гастролями театр из Нью-Йорка Минкультуры предложило включить походы в театр в обязательную школьную программу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля1
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение