В рамках проекта «Юбилей Тургенева в Санкт-Петербурге» будет проведена экскурсия по тургеневским местам северной столицы

Тургенев стал известным в Санкт-Петербурге, где вышли в свет многие его произведения, поставлены на театральной сцене его драматургические сочинения. Практически вся жизнь писателя связана с Санкт-Петербургом. Здесь же находится его могила.

Посетителям предлагается пройти маршрут по набережной Фонтанки, дом 17 — доходный дом Фёдорова, где в 1867 г. жил Тургенев и критик Виссарион Белинский, далее проследовать в редакцию журнала «Современник» (Фонтанка, дом 19), затем на Невский проспект, 68, где жили издатель Панаев и Тютчев, далее в здание бывшей Демидовской гостиницы, где жила Полина Виардо на Невском, в доме 54, затем на набережную Фонтанки, 38, в доходный дом Степанова, где жил Тургенев 1854-1856 годах, далее в Александринский театр, где ставили пьесу «Провинциала», а завершается маршрут на площади искусств, где встретились Пушкин и Тургенев.

Начало в 11:00 Проект поддержан Фондом президентских грантов.