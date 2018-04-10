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Ковитиди предложила создать отдельный закон о театральной деятельности
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Ковитиди предложила создать отдельный закон о театральной деятельности 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России следует разработать отдельный закон о театральной деятельности, отметила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Мнение парламентария прозвучало во вторник в палате регионов на парламентских слушаниях, посвящённых региональному опыту реализации государственной культурной политики.
«Нам необходим закон о театральной деятельности, если будущий законопроект о культуре будет всеобъемлющим, то это может быть подразделом. Если же проект будет рамочным, то пусть закон о театре и театральной деятельности станет самостоятельным», — сказала Ковитиди.
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