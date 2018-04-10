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Творческий вечер Михаила Мишина
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Творческий вечер Михаила Мишина 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
19 апреля в театре «У Никитских ворот» пройдет творческий вечер писателя-сатирика Михаила Мишина.
Михаила Мишина помнят ещё по восьмидесятым: он блистал в «Вокруг смеха», создавал спектакли для великого Аркадия Райкина, выпускал книги и писал сценарии для фильмов, а придуманная им тогда фраза «одобрямс» стала крылатой и вошла впоследствии в словарь русского языка. Впрочем, говоря о Мишине, нельзя перечислять исключительно былые заслуги, сейчас главной точкой приложения его многогранного таланта стали переводы — это и адаптация сериала «Друзья», и либретто мюзикла «We Will Rock You», и повесть Г. Маркеса «Хроника одной смерти, объявленной заранее». Во многих театрах страны с большим успехом идут пьесы в его переводах — в том числе такие шедевры комедийного жанра, как «№ 13» и «Слишком женатый таксист».
«Юмор — инстинкт самосохранения человека», — говорит сатирик. Всех пришедших на творческий вечер 19 апреля ждет редкая возможность пообщаться с тонким, интеллигентным и ироничным собеседником, а также услышать совсем свежие, ещё неопубликованные рассказы Михаила Мишина.
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