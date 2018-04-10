Анастасия Волочкова (Anastasiya Volochkova) 

Детство и юность Анастасия Волочкова родилась в семье чемпиона Советского Союза по настольному теннису Юрия Волочкова и экскурсовода Тамары Антоновой. Одновременно с обучением в школе, ходила в Академию русского балета им. А. Я. Вагановой. Будучи студенткой, в возрасте 18 лет, начала сольно выступать на сцене Мариинского театра, в труппу которого была принята сразу после окончания Академии. Карьера В 22 года Анастасию пригласили выступать в Большой театр, где она исполнила главную партию Царевны-Лебедь в постановке «Лебединое озеро» и другие знаменитые партии. Тогда же Волочкова начала выступать сольно и давать концертах в разных городах. В 24 года балерина исполнила партию в постановке «Спящая красавица» в Английском национальном балете. После возвращения в Москву Волочкова стала частой гостьей светской хроники, появлялась в различных ток-шоу и стала лицом Chopard. В 26 лет получила звание лауреата приза «Бенуа танца». Спустя год администрация Большого театра не захотела подписывать с Анастасией долгосрочный договор, ограничившись четырьмя месяцами. Тогда Волочкова решила подать в суд и придать этому делу огласку. Балерину уволили из труппы, назвав в качестве причины несоответствие физической формы Анастасии, из-за чего ей было невозможно подобрать партнера. В 27 лет балерина стала членом партии «Единая Россия» и вышла из нее спустя восемь лет. В 29 лет Волочкова начала работать в своих проектах, сниматься в кино и рекламе. Учавствовала в таких шоу, как «Ледниковый период», «Рождественские встречи» и других. В 2009 году Анастасия выпустила свою автобиографию «История русской балерины», а спустя год защитила диссертацию по теме творческих школ в регионах России, после чего получила степень МВА в Высшей школе экономики. В 2011 году балерина в столице детский творческий центр имени себя. Личная жизнь В 2000-м году начала встречаться с олигархом Сулейманом Керимовым, с которым рассталась спустя три года. В 2007 году сыграла фиктивную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. В 200 году у пары родилась дочь Ариадна. Через год после этого влюбленные разошлись. На счету Анастасии множество скандальных историй, связанных с личной жизнью, ее откровенными фото и видео.