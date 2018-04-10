13-летняя балерина из Петербурга стала звездой Instagram

13-летняя воспитанница Академии имени Вагановой Яна Черепанова стала звездой Instagram благодаря своим выдающимся способностям, сообщает «Росбалт»

На страницу танцовщицы в соцсети уже подписаны более 60 тысяч человек.

Например, Яна стоит в пуантах на одной ноге на качающейся платформе или спускается на эскалаторе, подняв одну ногу в вертикальном шпагате.

Мама балерины рассказала СМИ, что дочь занимается балетом с 4 лет.

В 9 лет Яна уже стала примой-балериной театра Екатеринбурга, где раньше жила семья.