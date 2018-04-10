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13-летняя балерина из Петербурга стала звездой Instagram
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13-летняя балерина из Петербурга стала звездой Instagram 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
13-летняя воспитанница Академии имени Вагановой Яна Черепанова стала звездой Instagram благодаря своим выдающимся способностям, сообщает «Росбалт».
На страницу танцовщицы в соцсети уже подписаны более 60 тысяч человек.
Например, Яна стоит в пуантах на одной ноге на качающейся платформе или спускается на эскалаторе, подняв одну ногу в вертикальном шпагате.
Мама балерины рассказала СМИ, что дочь занимается балетом с 4 лет.
В 9 лет Яна уже стала примой-балериной театра Екатеринбурга, где раньше жила семья.
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