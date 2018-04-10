Школьники из Молжаниновского посетили малый театр

Ученики 9 «Г» класса «Школы Перспектива» посетили Малый театр, где посмотрели спектакль по пьесе Фонвизина «Недоросль» в рамках театрального проекта «Школьная классика».

«Не хочу учиться, хочу жениться!» — этот возглас маменькиного сынка Митрофанушки известен всем. Пьеса «Недоросль» была написана более двух столетий тому назад, однако актуальна и сейчас. Она предостерегает нынешнюю молодежь от повторения Митрофанушкиных ошибок, изобличает пороки человеческой натуры.

— Благодаря прекрасной игре актеров спектакль смотрится легко и динамично, — отметил представитель администрации школы.

После спектакля ребята вместе с учителем прогулялись по Красной площади и историческим местам центра Москвы. (то)