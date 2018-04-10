Вечер поэзии «Россия-Греция» пройдет в Братееве

Поэтический вечер «Россия-Греция» состоится в стенах культурного центра «Братеево» в пятницу, 13 апреля, в 19:00.

Артисты театра-студии Греческого культурного центра представят моноспектакль, объединивший в себе два знаковых произведения России и Греции прошлого века. Так, со сцены культурного центра «Братеево» прозвучит монолог-исповедь героини поэтического произведения «Лунная соната» лауреата Ленинской премии и государственной премии Греции Янниса Рицоса

Лирическим продолжением спектакля станет перформанс «Черный человек», созданный по мотивам двух стихотворений и поэмы «Письмо матери», «Письмо к женщине» и «Черный человек».

— Театр-студия под руководством Георгия Червинского представит спектакль, который будет состоять из двух монологов — женского и мужского, — добавила заведующая культурно-массовым сектором КЦ «Братеево» Светлана Галахова. — На мой взгляд, такой спектакль будет интересен поклонникам творчества двух знаменитых представителей поэзии прошлого века в России и Греции, тем, кто интересуется вопросами, которые поднимаются в стихотворениях Янниса Рицоса и Сергея Есенина . Отмечу, что сплетение трех известных стихотворений в одной постановке дает возможность почувствовать глубину, самобытность и яркость есенинской поэзии.

Фото: Греческий культурный центр.