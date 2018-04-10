В парке «Кузьминки» стартовал фестиваль «Пасхальный дар»

В субботу, 7 апреля, в парке «Кузьминки» стартовал общегородской фестиваль «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля. Каждый день для посетителей работают творческие мастерские, где все желающие могут освоить различные техники росписи пасхальных яиц, научиться художественной резке овощей и фруктов, а также своими руками сделать пасхальное дерево.

В выходные программа фестиваля дополнится выступлениями уличных театров, музыкальных и танцевальных коллективов. Кроме того, 14 апреля на главной сцене парка состоится мастер-класс от танцевальной школы JeeFox. (вт)