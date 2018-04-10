13-летняя балерина из Екатеринбурга взорвала интернет трюками на кончиках пальцев

13-летняя балерина из Екатеринбурга Яна Черепанова выкладывает в свой Instagram короткие видео с упражнениями на кончиках пальцев. Один из её роликов заметили американцы и выложили на сайте Reddit, под ним собралось уже 740 комментариев, в которых пользователи одновременно восхищаются и ужасаются способностями девочки.

Яна выполняет сложнейшие балетные упражнения — она поднимает ногу в вертикальный шпагат, балансируя на кончиках пальцах на качающемся диске, делает очень медленное фуэте — проворачивается вокруг своей оси на одной ноге, встаёт на шпагат, спускаясь на эскалаторе и так далее.

Зрители буквально не верят своим глазам: «Она держится за воздух?», «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», «Я падаю один или два раза в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», «На некоторых видео кажется, что у нее действительно сломаны ноги», — пишут они в комментариях.

Сейчас Яна учится в знаменитой Академии Русского балета им. Вагановой в Санкт-Петербурге, а начинала танцевать в Екатеринбурге в театре балета «Щелкунчик». Уже в 9 лет она поражала учителей и зрителей своими успехами. Под одним из фото девочка пишет, что впервые встала на пуанты, когда ей было 5 лет.

Посмотрите сами несколько её видео, после которых невозможно остаться равнодушными.

О том, как в театре балета «Щелкунчик» набирают будущих звёзд Большого театра, можете почитать в нашем прошлогоднем материале. Малыши, которые ещё даже не ходят в школу, пока не знают, чем отличаются фуэте и батман, но уже готовы навсегда отказаться от конфет ради карьеры в балете.