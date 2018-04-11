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Екатерина Гусева пришла на обед L'Officiel в пиджаке на голое тело, а звезда «Голоса» Ян Гэ — с мультяшной прической
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Екатерина Гусева пришла на обед L'Officiel в пиджаке на голое тело, а звезда «Голоса» Ян Гэ — с мультяшной прической 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Среди гостей в ресторане La Prima были замечены Мария Миронова, Максим Матвеев, Ирина Апексимова, Юлия Хлынина и Егор Корешков. Актриса Екатерина Гусева пришла на обед в лучших традициях Ким Кардашьян — пиджаке на голое тело, — а звезда «Голоса» и актриса «Гоголь-центра» Ян Гэ выбрала яркий костюм и графичную прическу в духе аниме-мультфильмов.
Гостям предложили блюда традиционной итальянской кухни и изысканную коллекцию чая Sir Thomas Lipton. Приветствовали собравшихся 1-ый вице-президент международной медиагруппы ACMG Антонио Алицци, замглавного редактора L'Officiel Максим Андриянов, генеральный директор театрального фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. Ян Гэ исполнила несколько песен, а актер Московского театра им. Пушкина Кирилл Чернышенко продемонстрировал свое прочтение поэзии Шекспира. Больше фото с праздника — в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба
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