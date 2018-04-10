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Екатерина Гусева, Юлия Хлынина и другие звезды посетили званый обед L'Officiel
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Екатерина Гусева, Юлия Хлынина и другие звезды посетили званый обед L'Officiel 

Журнал ОК! 1 час назад
В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» журнал L’Officiel провел торжественный обед в ресторане La Prima. Вечер сопровождала живая музыка в исполнении Ibsen Band, джаз-бенда иммерсивного спектакля «Вернувшиеся» (номинанта премии «Золотая Маска») и актрисы «Гоголь-центра» и финалистки шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ, а также поэзия в исполнении Кирилла Чернышенко.
Гостей приветствовали первый вице-президент ACMG Антонио Алицци, генеральный директор театрального фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина и заместитель главного редактора L'Officiel Максим Андриянов. Мероприятие посетили Максим Матвеев, Ирина Апексимова, Алла Сигалова, Юлия Хлынина и Егор Корешков, Гладстон Махиб, Мария Миронова, Андрей Удалов, Евгений Сангаджиев, Владислав Лантратов и Мария Александрова и другие гости.
Антонио Алицци, Мария Ревякина, Максим Андриянов
Андрей Удалов и Мария Миронова
Егор Корешков
Алла Сигалова
Кирилл Чернышенко
Ирина Апексимова
Максим Матвеев
Екатерина Гусева
Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак
Екатерина Одинцова
Ян Гэ  Юлия Хлынина
Званый обед завершился чаепитием, во время которого гости смогли попробовать лимитированную коллекцию чая Sir Thomas Lipton, — высококачественного чая, собранного вручную, с превосходным вкусом с лучших плантаций мира Индонезии, Кении, Танзании и Шри-Ланки. Особенность этой коллекции в палитре чайных брендов, отражающих в себе многолетний накопленный опыт по ручному сбору и купажированию чая сэра Томаса Липтона, начиная с 1980 года.
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