Екатерина Гусева, Юлия Хлынина и другие звезды посетили званый обед L'Officiel 

В рамках театрального фестиваля «Золотая маска» журнал L’Officiel провел торжественный обед в ресторане La Prima. Вечер сопровождала живая музыка в исполнении Ibsen Band, джаз-бенда иммерсивного спектакля «Вернувшиеся» (номинанта премии «Золотая Маска») и актрисы «Гоголь-центра» и финалистки шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ, а также поэзия в исполнении Кирилла Чернышенко.
Гостей приветствовали первый вице-президент ACMG Антонио Алицци, генеральный директор театрального фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина и заместитель главного редактора L'Officiel Максим Андриянов. Мероприятие посетили Максим Матвеев, Ирина Апексимова, Алла Сигалова, Юлия Хлынина и Егор Корешков, Гладстон Махиб, Мария Миронова, Андрей Удалов, Евгений Сангаджиев, Владислав Лантратов и Мария Александрова и другие гости.
Антонио Алицци, Мария Ревякина, Максим Андриянов
Андрей Удалов и Мария Миронова
Егор Корешков
Алла Сигалова
Кирилл Чернышенко
Ирина Апексимова
Максим Матвеев
Ян Гэ Юлия Хлынина
Званый обед завершился чаепитием, во время которого гости смогли попробовать лимитированную коллекцию чая Sir Thomas Lipton, — высококачественного чая, собранного вручную, с превосходным вкусом с лучших плантаций мира Индонезии, Кении, Танзании и Шри-Ланки. Особенность этой коллекции в палитре чайных брендов, отражающих в себе многолетний накопленный опыт по ручному сбору и купажированию чая сэра Томаса Липтона, начиная с 1980 года.