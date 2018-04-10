Юлия Хлынина, Максим Матвеев и Егор Корешков на обеде L'Officiel в рамках «Золотой Маски»

Что: Обед L'Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска».

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