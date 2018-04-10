Юлия Хлынина, Максим Матвеев и Егор Корешков на обеде L'Officiel в рамках «Золотой Маски» 

Кто: Максим Матвеев, Ирина Апексимова, Алла Сигалова, Юлия Хлынина и Егор Корешков, Екатерина Гусева, Мария Миронова, Андрей Удалов и многие другие.
Что: Обед L'Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска».
Где: Ресторан La Prima, Москва.
Когда: 09.04.2018.
Люди говорят: В ресторане La Prima прошел обед журнала L'Officiel в рамках театрального фестиваля «Золотая Маска». Гостями вечера стали актеры и актрисы, в том числе номинанты «Золотой Маски». Весь вечер для гостей выступал джаз-бэнд иммерсивного спектакля «Вернувшиеся», который тоже номинирован на «Золотую Маску», Ibsen Band и актриса Гоголь-Центра Ян Гэ. Кстати, обед посетили Егор Корешков (32) и Юлия Хлынина (26), и, похоже, слухи о расставании оказались правдивыми — к фотографам они вышли по отдельности.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yuliya-hlynina-maksim-matveev-i-egor-koreshkov-na-obede-l-officiel-v-ramkah-zolotoj-maski/