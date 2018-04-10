В Печатниках показали необычный спектакль

В помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники» показали необычный спектакль. Информация об этом появилась в официальной группе социального учреждения.

«Сегодня в «Театре кукол „Петрушкины сказки“ состоялась премьера спектакля „Петрушка наш — проказник“. Спектакль состоит из нескольких сценок из жизни нашего героя. А также был показан повтор спектакля „Пасхальное яичко“. Эта сказка рассказывает о том, как важно быть добрым и смелым, уметь прощать и любить ближнего. Зрители с удовольствием посмотрели спектакли, а артисты были награждены бурными аплодисментами», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация на сайте учреждения: cspsid-pechatniki.ru. (то)