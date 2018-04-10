Пермский хор MusicAeterna получил международную премию Opera Awards 

В лондонском театре «Колизей» состоялась церемония награждения лауреатов премии International Opera Awards, сообщается на сайте «оперного Оскара».
Лучшим хором жюри назвало пермский ансамбль MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В номинации «дирижер» получил главный дирижер Лондонского филармонического оркестра Владимир Юровский. Среди номинантов была и еще одна наша соотечественница — уфимка Айгуль Ахметшина. Айгуль претендовала на победу в категории «Лучшая молодая певица», но эта награда досталась канадской артистке Джианте Уоллис.
Премия International Opera Awards вручается ежегодно с 2012 года. Хор Music Aeterna был создан в 2011 году и несколько раз номинирован на Opera Awards.