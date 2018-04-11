На Ленинградском шоссе познакомили с творчеством Островского

В библиотеке № 22 имени Кассиля состоялась встреча представителей клуба любителей кино «Дневной сеанс». Об этом сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова.

Мероприятие было приурочено к 195-летию со дня рождения русского драматурга, классика отечественного театра Александра Островского

— На встрече мы поговорили о творческом пути Александра Островского и популярности его произведений, сохраняющих свою современность до наших дней, — пояснила Евтюхова.

Также состоялся просмотр и обсуждение фрагментов художественных фильмов, снятых по его пьесам.

Напомним, библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 114. (то)