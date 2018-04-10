В Хорошево-Мневниках пройдет гала-концерт городского фестиваля «Россия — твоя и моя»

В Хорошево-Мневниках 15 апреля состоится гала-концерт лауреатов II Открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя».

— Предварять концерт будет интерактивная программа, которая начнется в 13.30. А в 14.00 лучшие участники фестиваля из разных уголков России получат награды из рук заслуженных артистов Российской Федерации и почетных гостей, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

В рамках мероприятия запланирован показ номеров, отобранных профессиональным и компетентным жюри более чем из 6000 заявок в семи номинациях: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Танцевальный жанр», «Цирковое и ярмарочное искусство», «Литературный жанр», «Художественное чтение» и «Шоу-программа».

Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1.