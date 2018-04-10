Ещё
В Хорошево-Мневниках пройдет гала-концерт городского фестиваля «Россия — твоя и моя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хорошево-Мневниках пройдет гала-концерт городского фестиваля «Россия — твоя и моя» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Хорошево-Мневниках 15 апреля состоится гала-концерт лауреатов II Открытого городского фестиваля народного творчества для детей и юношества «Россия — твоя и моя».
— Предварять концерт будет интерактивная программа, которая начнется в 13.30. А в 14.00 лучшие участники фестиваля из разных уголков России получат награды из рук заслуженных артистов Российской Федерации и почетных гостей, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
В рамках мероприятия запланирован показ номеров, отобранных профессиональным и компетентным жюри более чем из 6000 заявок в семи номинациях: «Вокальный жанр», «Инструментальный жанр», «Танцевальный жанр», «Цирковое и ярмарочное искусство», «Литературный жанр», «Художественное чтение» и «Шоу-программа».
Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках В Покровском-Стрешневе покажут спектакль «Две дамочки в сторону Чехова» Знаменитый танцор проведет мастер-класс в СЗАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение