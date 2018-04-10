Эмир Кустурица выступит на театральном фестивале Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица принял приглашение выступить со своим оркестром на фестивале Ленинградской области «Всеволожская весна», который пройдет 14-27 апреля. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Театра на Васильевском Владимир Словохотов.

"Впервые за двенадцать лет благодаря участию Эмира Кустурицы и его оркестра наш областной фестиваль выходит на международный уровень. При этом Кустурица не запросил никаких особых финансовых условий для своего выступления", — сказал Словохотов.

Концерт запланирован на 18 апреля в Театре на Васильевском, куда в этот день специальными рейсами доставят на автобусах жителей из многих районов области. Здесь же откроется фотовыставка «Косово — сердце Сербии», которая будет гостить в Петербурге около трех месяцев. Как и на все театральные постановки фестиваля, вход на этот концерт для зрителей будет бесплатным.

В этом году фестиваль увеличил число участников и площадок. Помимо Всеволожского района 19 спектаклей сыграют на базе пяти государственных областных театров, где смогут побывать около десяти тысяч зрителей. «Для нас важно, что мы сможем обеспечить бесплатными билетами людей, которые сами себе купить их не могут», — подчеркнул Словохотов.

"Люди области достойны самого лучшего. Они придут и увидят полноценный спектакль", — сказал участник фестиваля народный артист России Юрий Ицков . Он впервые выступит на этом празднике с чтением пушкинской «Метели» в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области. Среди именитых гостей — народная артистка России Ольга Остроумова , которая выступит в последний день праздника. Из Новосибирска приедет на фестиваль театр «Красный факел» — гости сыграют в Выборгском центре культуры и досуга спектакль «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана

На территории области работают два профессиональных театра: в Выборге — «Святая крепость», а в Лодейном Поле — «Апрель». Еще три — Театр на Литейном, «Комедианты» и Театр на Васильевском — расположены в Петербурге и регулярно выезжают со спектаклями в область.