7 лучших театральных премьер апреля

Девять чеховских сестер, шекспировские страсти, маскарад в Большом и многое другое в апрельской подборке от ok-magazine.

Апрель готовит немало театральных премьер на ведущих московских площадках. Классика всегда в тренде — Шекспир, Пушкин, особый спрос на произведения Чехова. Ждут нас и истории, написанные нашими современниками, драматичные и то же время полные надежд на светлое будещее. Мы выбрали для вас самое интересное на этот месяц, приступим.

«Фальстаф и принц Уэльский» в Ленкоме

Премьера: 14 апреля,15 апреля в 19.00 ул. Малая Дмитровка,6.

«Бал-маскарад» в Большом театре

Трагическая опера Джузеппе Верди возвращается на историческую сцену Большого театра после длительного перерыва. В основе лежит сюжета практически детективная история убийства шведского короля Густава III. Зрителей ждет множество перепитий, невероятный водоворот драм, интриг. Здесь будет всё: любовь, предательство, коварство, раскаяние и трагичная развязка, которая трогает до глубины души. Избавим вас от спойлеров, премьера уже совсем скоро.

Премьера: 20 апреля, 21 апреля 19.00 Историческая сцена Театральная площадь, 1.

«Три сестры» МХТ им. Чехова

Точная дата премьеры еще не объявлена, так что находимся в томительном ожидании, Константин Юрьевич!

«Стакан воды» в МХТ им. Чехова

А вот премьерные показы этого спектакля уже определены. Воссоединение бывших супругов Кристины Бабушкиной и Станислава Дужникова на сцене в комедии Эжена Скриба — истории о любви, ревности и стремлении к власти, о политических интригах и страстях, о стакане воды, от которого может зависеть судьба государства. Зрителям обещают искрометные диалоги и острую политическую сатиру. Действие пьесы из XVIII века перенесено в современные дни и смотрится здесь вполне актуально и живо.

Премьера: 19 апреля, 20 апреля 19-00 Камергерский переулок, 3.

«Му-Му» в Театре Наций

Начнем с маленького спойлера для всех переживающих за животных: топить собачку тут не будут, Дмитрий Крымов не допустит. Он практически полностью переписывает школьного Тургенева и открывает его с абсолютно другой стороны. Единственное, что известно заранее, надо быть готовым к концептуальным находкам режиссера и его визуальным творческим решениям. Готовы? Тогда перечитываем «Записки охотника» и «Муму» и срочно берем билеты. В главных ролях необычный тандем: звезда СТИ Алексей Вертков Мария Смольникова из давно сложившейся команды Крымова.

Премьера: 12 апреля, 13 апреля 19-00 Петровский переулок,3.

«Серёжа очень тупой» в Мастерской Петра Фоменко

Режиссер Дмитрий Данилов задумал историю о том, что в обыденную жизнь самого простого человека в любой момент может вторгнуться нечто необъяснимое, с чем придется иметь дело и как-то на него реагировать, а от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь или смерть. Пьеса, написанная абсолютно современным языком про сегодняшнюю жизнь полна абсурда этой самой жизни. Главный герой Сережа оказывается впутан в необычные события и разговоры: три курьера в униформе приходят домой к герою, чтобы доставить посылку, но в результате остаются с ним и задают странные вопросы. Кто спасет Сережу и всех нас, узнаем после премьеры.

Премьера: 10 апреля, 16 апреля 19-00 Старая сцена, Серый зал: Кутузовский проспект, д. 30/32.

«Последние дни» в РАМТе

Всё смешалось в спектакле Алексея Бородина : вымышленные и реальные персонажи, Дантес и Петр Первый, Жуковский и царевна Софья, сестры Гончаровы, братья Голицыны, разные эпохи и авторы-творцы: Александр Пушкин, Михаил Булгаков Борис Акунин — смесь гремучая. Спектакль смелый и поднимает смелые темы свободы в современном полицейском государстве, вопросы вне времени и пространства.

Премьера: 29 апреля в 19-00 Театральная площадь,2.