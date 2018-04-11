Лекцию о российском документальном театре прочтут в «Арсенале»

В «Арсенале» пройдет лекция историка Варвары Склез «Между историей и памятью: опыт современного российского документального театра». Об этом сообщают организаторы.

Это предпоследняя лекция в рамках курса философа, историка культуры Игоря Кобылина «Визуальная среда».

"Документальный театр (или вербатим) — это вид театрального представления, основанного не на вымысле, а на реальном факте: документе или диалоге. Важной составляющей вербатима является оперирование нелитературной, живой устной речью с целью передачи реальности такой, какая она есть".

Лекция состоится в ГЦСИ «Арсенал» 12 апреля в 18:30.

Стоимость билетов: 150 руб., льготный — 100 руб.