Искусство провоцирует… коррупцию?

Режиссер Николай Лебедев : «Если некий комитет начнет решать, что можно показывать, что нет, то куда мы приедем?»

— Мне кажется, правильнее и уместнее было бы бороться с коррупцией, а не с тем, в каком виде ее показывают на кино— и телеэкране, — прокомментировал Sobesednik.ru эту инициативу режиссер Николай Лебедев. — Шире, правильнее и уместнее бороться с общественными пороками, а не с их отражением на экране.

— А цензура… Как с ней?

— Мне представляется, это палка о двух концах. Существует такое понятие, как ответственность творца, его никто не отменял. И я сталкивался с ситуациями (да и многие сталкивались), когда ради эффектного сюжетного поворота нарушались элементарные нормы морали и негодяи становились положительными персонажами. Такое бывало, примеры вы и сами знаете. Однако мне кажется, что если возникнет некий комитет, который начнет решать, что можно показывать, что нет, в каком виде должны представать на экране рабочие, колхозники, интеллигенция, чиновники, а что показывать нельзя ни в коем случае, ибо это «порочит честь и достоинство» (хотя при этом соответствует правде), — то куда мы приедем?

— Николай, так должен быть такой общественный совет или нет?

— Не вижу смысла. А вот в ответственности самого творца смысл вижу.

— А вот матерные слова, например, имеют право быть в кино или на сцене?..

— Я лично это не выношу, для меня в этот момент кино заканчивается. Или театр. И знаете, как я поступаю? Просто встаю и ухожу из зала. Никто не заставляет меня это смотреть или слушать, — а потому не считаю возможным заставлять других поступать так, как поступаю я. Хотят — пусть слушают. Свобода выбора предполагает наличие внятных личностных критериев.

Николай Лебедев // Фото: Global Look Press