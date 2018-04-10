Искусство провоцирует… коррупцию? 

Режиссер Николай Лебедев: «Если некий комитет начнет решать, что можно показывать, что нет, то куда мы приедем?»
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с предложением создать при ведомстве общественный совет для оценки степени провокационных материалов в фильмах, сериалах и передачах, транслируемых на телевидении.
— Мне кажется, правильнее и уместнее было бы бороться с коррупцией, а не с тем, в каком виде ее показывают на кино— и телеэкране, — прокомментировал Sobesednik.ru эту инициативу режиссер Николай Лебедев. — Шире, правильнее и уместнее бороться с общественными пороками, а не с их отражением на экране.
— А цензура… Как с ней?
— Мне представляется, это палка о двух концах. Существует такое понятие, как ответственность творца, его никто не отменял. И я сталкивался с ситуациями (да и многие сталкивались), когда ради эффектного сюжетного поворота нарушались элементарные нормы морали и негодяи становились положительными персонажами. Такое бывало, примеры вы и сами знаете. Однако мне кажется, что если возникнет некий комитет, который начнет решать, что можно показывать, что нет, в каком виде должны представать на экране рабочие, колхозники, интеллигенция, чиновники, а что показывать нельзя ни в коем случае, ибо это «порочит честь и достоинство» (хотя при этом соответствует правде), — то куда мы приедем?
— Николай, так должен быть такой общественный совет или нет?
— Не вижу смысла. А вот в ответственности самого творца смысл вижу.
— А вот матерные слова, например, имеют право быть в кино или на сцене?..
— Я лично это не выношу, для меня в этот момент кино заканчивается. Или театр. И знаете, как я поступаю? Просто встаю и ухожу из зала. Никто не заставляет меня это смотреть или слушать, — а потому не считаю возможным заставлять других поступать так, как поступаю я. Хотят — пусть слушают. Свобода выбора предполагает наличие внятных личностных критериев.
Николай Лебедев // Фото: Global Look Press
— Вы смотрели спектакль «Анархия» в «Современнике», где Михаил Ефремов и другие матерятся? Они — панки, и Гарик Сукачев, режиссер спектакля, говорит, что иначе невозможно…
— Я не смотрел. Василий Мищенко (актер, участвующий в этом спектакле — прим. ред.) звал, но не получилось прийти. Если вы хотите склонить меня к тому, что мат — это здорово, не тратьте время и силы. Я высказал свою позицию, и она неизменна на сей счёт. Мне кажется, кино и театр — это образные системы. Не надо убивать артиста, чтобы достоверно передать ощущения боли. Не обязательно материться, чтобы передать соответствующие эмоции. Образ сильнее прямого отражения.