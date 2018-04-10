Театральный фестиваль для дошкольников прошел в Черемушках

Открыл фестиваль хореографический коллектив «Пятнашки» шутливой танцевальной композицией «Калинушка».

Юные актеры демонстрировали свое мастерство в сказках «Три медведя», «Беззаботная стрекоза», «Сказка о глупом мышонке», «Под грибом», «Муравей и Незабудка» и в инсценировке «Багаж». Маленькие актеры легко, умело и трогательно передавали различные оттенки эмоциональных состояний и настроений персонажей, непрерывно удивляя и радуя зрителей.

«После завершения выступлений был проведен конкурс афиш, в оформлении которых принимали участие дети. Все творческие коллективы были награждены памятными дипломами и подарками. Этот праздник еще больше нас объединил и подарил всем отличное настроение», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.