Ещё
Театральный фестиваль для дошкольников прошел в Черемушках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театральный фестиваль для дошкольников прошел в Черемушках 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Открыл фестиваль хореографический коллектив «Пятнашки» шутливой танцевальной композицией «Калинушка».
Юные актеры демонстрировали свое мастерство в сказках «Три медведя», «Беззаботная стрекоза», «Сказка о глупом мышонке», «Под грибом», «Муравей и Незабудка» и в инсценировке «Багаж». Маленькие актеры легко, умело и трогательно передавали различные оттенки эмоциональных состояний и настроений персонажей, непрерывно удивляя и радуя зрителей.
«После завершения выступлений был проведен конкурс афиш, в оформлении которых принимали участие дети. Все творческие коллективы были награждены памятными дипломами и подарками. Этот праздник еще больше нас объединил и подарил всем отличное настроение», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
Мои Черемушки: последние новости
Школьники из Черемушек приняли участие в литературном фестивале Гала-концерт Международного фестиваля-конкурса пройдет в Черемушках «Московская весна a cappella» станет самым рейтинговым событием апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино3
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову2
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Три новых сериала апреля1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение