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Предпремьерный показ спектакля состоится в Михайлово-Ярцевском
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Предпремьерный показ спектакля состоится в Михайлово-Ярцевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 11 апреля состоится пробный показ спектакля «Черная бурка», который сыграет Московский городской творческий коллектив «Маска».
— Мы приглашаем гостей на премьерную постановку по пьесе Георгия Хугаева, — отметила художественный руководитель труппы, режиссер-постановщик Фатима Газзаева.
Сюжет спектакля будет интересен, как детям, так и взрослым. Повествование рассказывает о трудности принятия решения в непростой ситуации и затрагивает вопросы любви, дружбы и преданности.
Дополнительную информацию можно найти на официальной странице ДК «Михайловское» в социальных сетях.
Постановка начнется в 18:00 по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 35.
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