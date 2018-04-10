Предпремьерный показ спектакля состоится в Михайлово-Ярцевском 

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В Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское 11 апреля состоится пробный показ спектакля «Черная бурка», который сыграет Московский городской творческий коллектив «Маска».
— Мы приглашаем гостей на премьерную постановку по пьесе Георгия Хугаева, — отметила художественный руководитель труппы, режиссер-постановщик Фатима Газзаева.
Сюжет спектакля будет интересен, как детям, так и взрослым. Повествование рассказывает о трудности принятия решения в непростой ситуации и затрагивает вопросы любви, дружбы и преданности.
Дополнительную информацию можно найти на официальной странице ДК «Михайловское» в социальных сетях.
Постановка начнется в 18:00 по адресу: поселок Шишкин Лес, строение 35.