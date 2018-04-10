Артисты балета из Республики Куба проведут мастер-класс в Культурном центре «Яковлевское»

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В Культурном центре «Яковлевское» 20 апреля пройдет концерт артистов балета Кубы.

— Янеси Моралез и Томас Санчез исполнят несколько танцевальных номеров. После этого гостей вечера пригласят присоединиться к интенсивным хореографическим мастер-классам. Артисты владеют английским языком и будут рады пообщаться с участниками мероприятия, — рассказал сотрудник Культурного центра «Яковлевское».

Отметим, что перед концертом педагоги и воспитанники учреждения организуют небольшую презентацию кружков и секций.

Выступление Янеси Моралеза и Томаса Санчеза начнется в 19:00.