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РИАМО разыгрывает в соцсетях билеты в Театр Луны на спектакль «Лиромания»
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РИАМО разыгрывает в соцсетях билеты в Театр Луны на спектакль «Лиромания» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Группа «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывает среди подписчиков три билета на спектакль «Лиромания» в Театре Луны, спектакль состоится 17 апреля.
«Дарим пару билетов на шоу «Классическая Ария» — выступление легендарной группы «Ария» в сопровождении симфонического оркестра. Концерт пойдет 22 апреля в Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписанным на сообщество «РИАМО в Подмосковье».
«Условие одно: будьте активны в нашем сообществе ближайшие дни (с 10 по 13 апреля), оставляйте лайки, комментируйте записи, делитесь нашими постами у себя на стене. Важно: в игре только свежие посты, опубликованные с 10 по 13 апреля. Все ваши действия оценит специальная программа: за каждый лайк вы получите 1 балл, за комментарий 2 балла, за репост 3 балла», — отмечается в сообщении.
Итоги подведут 14 апреля. Трое подписчиков, набравшие наибольшее количество баллов, получат билеты в московский Театр Луны на 17 апреля на спектакль «Лиромания».
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