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«Восход» меняет оперу: новое название, айдентика и проморолик для театра
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«Восход» меняет оперу: новое название, айдентика и проморолик для театра 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета сменил свое длинное название на более ёмкое и интернациональное — Ural Opera Ballet, а также обновил общую стилистику театра. Изменения проходили при участии рекламного агентства «Восход».
Новая айдентика была необходима для репозиционирования театра как успешного современного культурного института, который формирует тренды оперного и балетного искусства не только в России, но и во всем мире.
«Восход» и Ural Opera Ballet представили новый стиль визуальных коммуникаций, который поможет вписать бренд театра в общемировой контекст. Креативная команда агентства вдохновлялась яркими спектаклями и историей театра, расположенного в самом сердце уральского промышленного региона.
Экспрессия театральных постановок нашла отражение в динамическом знаке, имитирующем движения танца, звуковые и световые колебания. Специально разработанное для театра кириллическое и англоязычное шрифтовое начертание — это микс индустриальной и классической эстетики. Помимо полного набора фирменных носителей, «Восход» обновил дизайн сайта театра.
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Напомним, что не так давно Новосибирский театр оперы и балета также претерпел ряд изменений — в том числе, изменилось и название театра. Однако аббревиатура НОВАТ (Новосибирский Академический Театр) не понравилась жителям города, которые увидели в ней название бренда контрацептивов.
Состав творческой группы:
Ural Opera Ballet (клиент)
Вячеслав Самодуров — Художественный руководитель балета Богдан Королёк — Помощник художественного руководителя балета
РА «Восход» (креатив)
Дизайн-директор: Владислав Деревянных
Арт-директор: Кирилл Ратман
Дизайнеры: Максим Гейченко, Алексей Климов
Digital креативный директор: Дмитрий Маслаков
Digital арт-директор: Анна Маслякова
Веб-дизайн: Лилия Загидуллина
Техлид: Валерий Захаров
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