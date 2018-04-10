«Восход» меняет оперу: новое название, айдентика и проморолик для театра

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета сменил свое длинное название на более ёмкое и интернациональное — Ural Opera Ballet, а также обновил общую стилистику театра. Изменения проходили при участии рекламного агентства «Восход».

Новая айдентика была необходима для репозиционирования театра как успешного современного культурного института, который формирует тренды оперного и балетного искусства не только в России, но и во всем мире.

«Восход» и Ural Opera Ballet представили новый стиль визуальных коммуникаций, который поможет вписать бренд театра в общемировой контекст. Креативная команда агентства вдохновлялась яркими спектаклями и историей театра, расположенного в самом сердце уральского промышленного региона.

Экспрессия театральных постановок нашла отражение в динамическом знаке, имитирующем движения танца, звуковые и световые колебания. Специально разработанное для театра кириллическое и англоязычное шрифтовое начертание — это микс индустриальной и классической эстетики. Помимо полного набора фирменных носителей, «Восход» обновил дизайн сайта театра.

fs disable

Напомним, что не так давно Новосибирский театр оперы и балета также претерпел ряд изменений — в том числе, изменилось и название театра. Однако аббревиатура НОВАТ (Новосибирский Академический Театр) не понравилась жителям города, которые увидели в ней название бренда контрацептивов.

Состав творческой группы:

Ural Opera Ballet (клиент)

РА «Восход» (креатив)

Дизайн-директор: Владислав Деревянных

Арт-директор: Кирилл Ратман

Digital креативный директор: Дмитрий Маслаков

Digital арт-директор: Анна Маслякова