Строительство культурного центра Валерия Гергиева начнется во Владикавказе в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. / ТАСС /. Работы по строительству Северо-Кавказского культурного центра Валерия Гергиева начнутся во Владикавказе в 2018 году. О начале строительства дирижер и художественный руководитель Мариинского театра сообщил журналистам в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля в Северной Осетии.

"Строительство огромных культурных центров, тем более с определенными характеристикам театрального организма, а это будет именно такой центр, — это громадная подготовительная работа и нужны уточнения, изменения, усиления проектов. Поэтому мы начнем работу в этом году на площадке обязательно", — ответил Гергиев на вопрос ТАСС о сроках реализации проекта по строительству центра.

Ранее по этому вопросу глава республики Вячеслав Битаров встречался с автором проекта — французским архитектором Ксавье Фабр.

Он рассказал о том, зал будет рассчитан на 960 мест. В нем смогут играть не менее 120 музыкантов, в балетных композициях будут задействованы 30 исполнителей, кроме того, в зале предусмотрят возможность для выступлений хоровых коллективов в составе 50 исполнителей.

В отличие от «Мариинки-3» в Санкт-Петербурге, новый музыкальный центр во Владикавказе будет ориентирован на показ полноценных спектаклей с необходимыми декорациями.

При разработке архитектуры объекта учитывались особенности исторической части Владикавказа, а также зданий, которые расположены рядом с проектируемым центром.

История проекта

О намерении построить на своей малой родине культурный центр общекавказского значения Гергиев впервые рассказал в день своего 50-летия во Владикавказе в 2003 году. Тогда музыкант пообещал привлечь к созданию центра архитекторов с мировым именем и инвесторов.

Проект Кавказского музыкально-культурного центра, созданный британским архитектором Норманом Фостером, был представлен на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2007 году, однако Северной Осетии пришлось отказаться от реализации проекта, стоимость которого составляла более 9 млрд рублей. Строительство центра по новому проекту не должно превысить сумму в 4 млрд рублей.

Новый проект Северо-Кавказского культурного центра им. Валерия Гергиева разрабатывает французский архитектор Ксавье Фабр. Он также стал автором проекта концертного зала «Мариинский» в Санкт-Петербурге с уникальной акустикой, который построили в рекордно короткие сроки.