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Первая встреча в рамках проекта First Talk прошла в Москве
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Первая встреча в рамках проекта First Talk прошла в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Первая встреча в рамках просветительского проекта — цикла публичных дискуссий First Talk на актуальные темы c лидерами мнений — прошла в Новом пространстве Театра Наций во вторник, передает корреспондент ТАСС. Спикерами выступили режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский.
Проект начался дискуссией «Кино как отражение мировых процессов. Что волнует зрителей в цифровую эпоху?». Большое внимание спикеры уделили вопросу влияния технологий на кино и на зрителя, в частности.
"Я убежден, что любые технологические открытия… это способ разговора с аудиторией. Главное — это портрет человека. Люди… Для меня самое главное — ландшафт человеческого лица, его портрет, его сердцебиение и взаимоотношения с внешним миром", — сказал Звягинцев, в ходе беседы.
Цель проекта First Talk — создание заинтересованного сообщества. Спектр запланированных тем для публичных дискуссий будет широким — от искусственного интеллекта и новых технологий до воспитания детей и саморазвития.
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