Первая встреча в рамках проекта First Talk прошла в Москве

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Первая встреча в рамках просветительского проекта — цикла публичных дискуссий First Talk на актуальные темы c лидерами мнений — прошла в Новом пространстве Театра Наций во вторник, передает корреспондент ТАСС. Спикерами выступили режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский

Проект начался дискуссией «Кино как отражение мировых процессов. Что волнует зрителей в цифровую эпоху?». Большое внимание спикеры уделили вопросу влияния технологий на кино и на зрителя, в частности.

"Я убежден, что любые технологические открытия… это способ разговора с аудиторией. Главное — это портрет человека. Люди… Для меня самое главное — ландшафт человеческого лица, его портрет, его сердцебиение и взаимоотношения с внешним миром", — сказал Звягинцев, в ходе беседы.

Цель проекта First Talk — создание заинтересованного сообщества. Спектр запланированных тем для публичных дискуссий будет широким — от искусственного интеллекта и новых технологий до воспитания детей и саморазвития.