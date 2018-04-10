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Марк Розовский: моей идеей фикс было привести на сцену высокую литературу
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Марк Розовский: моей идеей фикс было привести на сцену высокую литературу 

Газета.Ru 31 минуту назад
Народный артист России Марк Розовский рассказал, с чем ему приходилось бороться в своей работе.
"Я в своей жизни никогда ни с кем не боролся. Разве что с самим собой. Хотя со мной, конечно, боролись. Дело в том, что я был «испорчен» студией «Наш дом». Меня считали смелым, хотя я таковым никогда не был. Просто старался быть по возможности честным. Не собирался взрывать систему и умы людей, провоцировать их посредством театра, а просто хотел заниматься любимым делом и чтобы страна была чуток посвободнее, чуток покультурней…
У меня филологическое образование. И моей идеей фикс было привести на сцену высокую литературу. Это требовало особого способа написания пьес. Драматург Розовский работал на режиссера Розовского. Мне было интересно превращать с виду несценическую прозу и поэзию в этакий сверхтеатр", — цитирует его слова газета «Известия».
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