Марк Розовский: моей идеей фикс было привести на сцену высокую литературу

Народный артист России Марк Розовский рассказал, с чем ему приходилось бороться в своей работе.

"Я в своей жизни никогда ни с кем не боролся. Разве что с самим собой. Хотя со мной, конечно, боролись. Дело в том, что я был «испорчен» студией «Наш дом». Меня считали смелым, хотя я таковым никогда не был. Просто старался быть по возможности честным. Не собирался взрывать систему и умы людей, провоцировать их посредством театра, а просто хотел заниматься любимым делом и чтобы страна была чуток посвободнее, чуток покультурней…