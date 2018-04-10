Элина Быстрицкая: не считаю, что в СССР всё было плохо и невыносимо

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая рассказала, что хорошего ушло из ее жизни вместе с СССР.

"Лично у меня ушли молодые годы, яркие роли в театре и в кино. Были живы родители. Были бескрайние перспективы. По времени это совпало с советским периодом, но я понимаю, что СССР тут ни при чем… Я не считаю, что всё было хорошо и правильно. Но и не считаю, что всё было плохо и невыносимо. Была жизнь. Теперь другая жизнь.