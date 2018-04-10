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Элина Быстрицкая: не считаю, что в СССР всё было плохо и невыносимо
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Элина Быстрицкая: не считаю, что в СССР всё было плохо и невыносимо 

Газета.Ru 33 минуты назад
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая рассказала, что хорошего ушло из ее жизни вместе с СССР.
"Лично у меня ушли молодые годы, яркие роли в театре и в кино. Были живы родители. Были бескрайние перспективы. По времени это совпало с советским периодом, но я понимаю, что СССР тут ни при чем… Я не считаю, что всё было хорошо и правильно. Но и не считаю, что всё было плохо и невыносимо. Была жизнь. Теперь другая жизнь.
Дело не только в государстве. Каждый несет ответственность за себя, за близких, за свой город. За свою страну, наконец. И спрашивается больше с того, кому больше дано. Мы сами, каждый из нас, должны спрашивать с себя по полной программе", — цитирует ее слова газета «Известия».
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