Марк Розовский: мы с Табаковым — строители театра

"Да, он, как и я, студийный человек. Наш театр «У Никитских ворот» осуществил завет Станиславского: вырос от студии к театру. Я ни в коем случае не сравниваю себя с Олегом Павловичем, а лишь говорю о пути: мы — строители театра. Там, где нет студийности, всегда есть расколы и интриги. А вот когда театр замешан на сливочном масле собственного страдания, тогда он с каждым годом становится и в творчестве сильнее.