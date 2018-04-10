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Марк Розовский: мы с Табаковым — строители театра
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Марк Розовский: мы с Табаковым — строители театра 

Газета.Ru 28 минут назад
Народный артист России Марк Розовский рассказал, что с Олегом Табаковым практически в одно время создали в Москве театральные студии.
"Да, он, как и я, студийный человек. Наш театр «У Никитских ворот» осуществил завет Станиславского: вырос от студии к театру. Я ни в коем случае не сравниваю себя с Олегом Павловичем, а лишь говорю о пути: мы — строители театра. Там, где нет студийности, всегда есть расколы и интриги. А вот когда театр замешан на сливочном масле собственного страдания, тогда он с каждым годом становится и в творчестве сильнее.
К сожалению, понимания значения студийности сегодня не хватает многим молодым режиссерам. Вы чего, ребята? Мы в непростое время создавали театры, а сегодня, когда вы живете в гораздо более свободном пространстве, чего боитесь? Берите и делайте. Создавайте театры по всей России, ведите за собой ансамбль актеров, открывайте имена", — цитирует его слова газета «Известия».
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