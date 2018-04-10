Светлана Немоляева: общение с Олегом Анофриевым всегда приносило радость

"Как жаль, что ушел из жизни наш дорогой Олег! Он не только обладал замечательным талантом, но и человеком был прекрасным — солнечным, ироничным, совершенно не злопамятным, добросердечным. Общение с ним всегда приносило радость.

Мы познакомились с Олегом очень давно, когда оба еще были совсем молодые. Это было в нашем Театре имени Маяковского. Его туда пригласил, по-моему, сам Николай Охлопков (художественный руководитель с 1943 по 1967 год). Тогда, в начале 1960-х, у него как раз был набор молодых актеров.