Светлана Немоляева: общение с Олегом Анофриевым всегда приносило радость 

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, как познакомилась с Олегом Анофриевым.
"Как жаль, что ушел из жизни наш дорогой Олег! Он не только обладал замечательным талантом, но и человеком был прекрасным — солнечным, ироничным, совершенно не злопамятным, добросердечным. Общение с ним всегда приносило радость.
Мы познакомились с Олегом очень давно, когда оба еще были совсем молодые. Это было в нашем Театре имени Маяковского. Его туда пригласил, по-моему, сам Николай Охлопков (художественный руководитель с 1943 по 1967 год). Тогда, в начале 1960-х, у него как раз был набор молодых актеров.
Мы с Олегом вместе играли молодежные спектакли. Он был такой очаровательный, такой заводила! Искрометный, органичный, веселый! А главное, просто необыкновенно музыкальный", — цитирует его слова газета «Известия».