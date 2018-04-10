Петр Налич: ощущаю себя двоякодышащей рыбой 

Певец, композитор и актер Петр Налич рассказал, кем сейчас в большей мере себя ощущает.
"Сложно ответить. Если брать параллели из мира животных, то я ощущаю себя двоякодышащей рыбой. Потому что последние несколько лет у меня часто такая ситуация: днем я на репетиции в Театре Вахтангова в качестве композитора, вечером я сам в нашем иммерсивном театре пою Германна, так что не то чтобы по другую сторону баррикад, но в другом департаменте оказываюсь.
Иногда бывает сложно перестроиться, но как-то естественным образом складывается, что я и исполнитель, и сочинитель. Пока мне удается это совмещать так, чтобы был рост и там, и там", — цитирует его слова газета «Известия».