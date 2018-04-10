Марк Розовский: Табаков был самый послушный артист в постановке 

Народный артист России Марк Розовский рассказал, каким ему запомнился Табаков-актер.
"Олег Табаков всегда слушал режиссера, был самый послушный артист в постановке. Непослушными были молодые, которые с бодуна приходили на репетиции, позволяли лишнее. Табаков называл меня Маркулино. Я ему что-то говорю, а он: «Сейчас, Маркулино, подожди секундочку, я запишу». Отмечал у себя в роли что-то.
Потом показал мне, что он помечал, и оказалось, что он вписывал после своих реплик лишь три буквы «апл». Аплодисменты. Он расписал их по ходу всего спектакля. И ровно, как он пометил, зрители аплодировали.
Табаков был очень подвижный и очень тактичный. Но иногда неприступный. При всей его вальяжности и расположении к нему людей, в котором он купался, он довольно часто выстраивал барьер.
И второй раз к нему нельзя было обращаться, если он считал, что он прав в том или ином вопросе. Это естественно. Он настоящий творец. Этому надо учиться. Я учился", — цитирует его слова газета «Известия».