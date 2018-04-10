Шнейдеров: Пока есть Мединский, нам есть, что обсуждать

Топ-1: Организаторы «Артдокфеста» оштрафованы на 100 тысяч рублей Давид Шнейдеров: Пресненский районный суд Москвы оштрафовал организаторов фестиваля «Артдокфест» на 100 тыс. руб. за показы фильма «Полет пули» о конфликте в Донбассе без прокатного удостоверения. Решение суда организаторы фестиваля считают несправедливым и задумываются, продолжит ли фестиваль существование на территории России.

Владимир Ростиславович Мединский (дай ему бог здоровья — пока он есть, нам есть, что обсуждать), давно сказал, что уничтожит «Артдокфест» вместе с Виталием Манским . Вообще, само существование прокатных удостоверений при Владимире Ростиславовиче превратилось в некий карающий меч, который держит в своих руках Министерство культуры . Черт побери, у нас на носу — Московский международный кинофестиваль, где две трети фильмов не будут иметь прокатных удостоверений. Это фестивальное кино! Но есть у нас строгий суд. «Вставай, он уже идет», как поет группа «Рабфак».

Топ-2: Машков назначен художественным руководителем «Табакерки» Давид Шнейдеров: Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка», созданной Олегом Табаковым в 1987 году.

Володя — замечательный режиссер. Он ставил прекрасные спектакли, снимал очень милые фильмы и, думаю, это то назначение, которое абсолютно всех устроит. Мы с Володей хорошо знакомы — познакомились в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии «Оскар», когда был номинирован «Вор». После этого мы много раз встречались и в России и в Америке. Володя, дай бог тебе здоровья, энергии и сил. Я верб в Машкова и верю, что «Табакерка» будет, как минимум, лучше, а то и много лучше.

Топ-3: Минкульт предложил ввести посещение театров в школьную программу Давид Шнейдеров: В школьную программу можно ввести посещение театра, считает замминистра культуры Александр Журавский . По его словам, спектакли по классическим произведениям стоит посещать не реже трех раз в год. Чиновник уверен, что это особенно важно для регионов — дети смогут посмотреть спектакли и в кино.

Я пытаюсь понять: положительная эта новость или отрицательная. С одной стороны — этому предложению хочется сказать «да», но с другой сразу возникает огромное количество вопросов. Почему не реже трех раз в год? А два можно? Кроме того, классическое произведение можно поставить так … Я вспоминаю Ильфа и Петрова и легендарную постановку «Женитьбы» в Театре Мейерхольда. Бедные дети, увидевшие нечто подобное, умереть, конечно, не умрут но вкус испортят навсегда. Поэтому с одной стороны идея хорошая, а с другой — черт его знает!

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН», имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.являются самые известные люди страны