Омский театр приедет с гастролями в Казань 

Спектакль, поставленный режиссёром Светланой Евстратенко по знаменитой сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» откроет гастрольные показы и будут идти на сцене театра «Экият» 11, 12, 13 и 15 апреля. Юные зрители увидят всем известную волшебную историю о двенадцати месяцах, которые раз в году собираются у костра в зимнем лесу. Несчастной, но доброй и трудолюбивой Падчерице мачеха поручила собрать зимой подснежники и ни в коем случае не велела возвращаться домой без этих цветов. Падчерица встречается с двенадцатью месяцами, которые жалеют её и решают ей помочь. Она приносит подснежники домой и всё рассказывает мачехе, которая недовольна, что Падчерица не попросила у них чего-то большего. Тогда мачеха отправляет в лес свою глупую и ленивую дочь. Что будет дальше — зрителям расскажет спектакль. Фото: puppet-show.ru Начало сеансов: 11 апреля: 11:00, 13:00, 12 апреля: 11:00, 13:00, 13 апреля: 11:15, 13:00; 15 апреля: 12:30, 15:00 Постановку режиссёра Ларисы Шнякиной «Хочу быть большим» по произведению Геннадия Цыферова и Генриха Сапгира увидят юные зрители Казани 13, 14 и 15 апреля. В этой сказочной постановке Котёнок убегает на улицу от мамы-кошки, обидевшись на неё за то, что она назвала его маленьким. Все звери, которых он встречает, называют его маленьким. Льву-грубияну надоело быть большим, и он хочет поменяться возрастом с Котёнком. В сказке возможно всё, и они меняются возрастами. Фото: seatscan.ru Начало сеансов: 13 апреля: 10:00, 14 апреля: 11:00, 13:00, 15 апреля: 10:00,
14 апреля юные зрители театра «Экият» увидят необычную постановку режиссёра Владимира Бирюкова, лауреата премии «Золотая маска» — «Ночь перед Рождеством» по гоголевскому сюжету с необычными театральными решениями, превращениями, кукольными спецэффектами. Удивительная, чудесная атмосфера прошлых веков передана с иронией и ностальгической ноткой. Спектакль расскажет о кузнеце Вакуле, который из-за любви к красавице Оксане совершает удивительное и трудное путешествие за черевичками, которые носит царица. Ради этого Вакуле приходится иметь дело с самим чёртом. Постановка рассчитана на зрителей от 12 лет. Фото: puppet-show.ru Начало сеансов: 18:30