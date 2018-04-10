Ещё
Омский театр приедет с гастролями в Казань
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омский театр приедет с гастролями в Казань 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль, поставленный режиссёром Светланой Евстратенко по знаменитой сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» откроет гастрольные показы и будут идти на сцене театра «Экият» 11, 12, 13 и 15 апреля. Юные зрители увидят всем известную волшебную историю о двенадцати месяцах, которые раз в году собираются у костра в зимнем лесу. Несчастной, но доброй и трудолюбивой Падчерице мачеха поручила собрать зимой подснежники и ни в коем случае не велела возвращаться домой без этих цветов. Падчерица встречается с двенадцатью месяцами, которые жалеют её и решают ей помочь. Она приносит подснежники домой и всё рассказывает мачехе, которая недовольна, что Падчерица не попросила у них чего-то большего. Тогда мачеха отправляет в лес свою глупую и ленивую дочь. Что будет дальше — зрителям расскажет спектакль. Фото: puppet-show.ru  Начало сеансов: 11 апреля: 11:00, 13:00, 12 апреля: 11:00, 13:00, 13 апреля: 11:15, 13:00; 15 апреля: 12:30, 15:00  Постановку режиссёра Ларисы Шнякиной «Хочу быть большим» по произведению Геннадия Цыферова и Генриха Сапгира увидят юные зрители Казани 13, 14 и 15 апреля. В этой сказочной постановке Котёнок убегает на улицу от мамы-кошки, обидевшись на неё за то, что она назвала его маленьким. Все звери, которых он встречает, называют его маленьким. Льву-грубияну надоело быть большим, и он хочет поменяться возрастом с Котёнком. В сказке возможно всё, и они меняются возрастами. Фото: seatscan.ru  Начало сеансов: 13 апреля: 10:00, 14 апреля: 11:00, 13:00, 15 апреля: 10:00,
14 апреля юные зрители театра «Экият» увидят необычную постановку режиссёра Владимира Бирюкова, лауреата премии «Золотая маска» — «Ночь перед Рождеством» по гоголевскому сюжету с необычными театральными решениями, превращениями, кукольными спецэффектами. Удивительная, чудесная атмосфера прошлых веков передана с иронией и ностальгической ноткой. Спектакль расскажет о кузнеце Вакуле, который из-за любви к красавице Оксане совершает удивительное и трудное путешествие за черевичками, которые носит царица. Ради этого Вакуле приходится иметь дело с самим чёртом. Постановка рассчитана на зрителей от 12 лет. Фото: puppet-show.ru  Начало сеансов: 18:30
Ревизор.ru: последние новости
Спектакль "Дневники Элли/Изумрудный город" в театре на Юго-Западе Брянцев/Гёке/Нахарин Кировский театр кукол посетит с гастролями Ярославль, Тулу, Москву и Белгород с 15 по 24 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире3
Самые красивые итальянки в истории кино6
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову7
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение