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В Москве впервые покажут оригинальную версию мюзикла Notre Dame de Paris
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В Москве впервые покажут оригинальную версию мюзикла Notre Dame de Paris 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьерный в России показ мюзикла Notre Dame de Paris на языке оригинала — французском — состоится в среду в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе организатора показа.
Российские гастроли мюзикла с оригинальными декорациями весом 200 тонн, солистами и танцорами, тщательно отобранными со всего мира, продлятся до 16 апреля включительно.
Организаторы подчеркнули, что российские зрители смогут услышать песни Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathdrales и другие хиты мюзикла на французском языке именно в год 20-летия постановки.
О том, что создатели возобновляют оригинальную версию французской постановки мюзикла, стало известно в феврале 2016 года, мировая премьера состоялась осенью в парижском Дворце съездов. Спектакль шел восемь недель подряд, билеты раскупили за несколько месяцев до показов.
Notre Dame de Paris — французско-канадский мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера постановки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль увидели более 12 млн человек. За 20 лет существования мюзикла продали более 11 млн копий CD и DVD, сыграли свыше 4 тыс. спектаклей в 20 странах. Спектакль выпустили на девяти языках, в том числе на русском.
Премьера российской версии мюзикла состоялась в 2002 году. Десять лет спустя, в 2012 и 2013 годах, в Москве можно было увидеть английскую версию «Нотр-Дама».
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