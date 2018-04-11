Минкультуры РФ предлагает включить посещение театра в школьную программу

Ожидается, что много театральных постановок адаптируют для школьников.

— Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров, — цитирует ТАСС государственного деятеля.

Он пояснил, что ознакомление с классической литературой в формате театральных постановок должно сопровождаться последующим обсуждением между учениками образовательных учреждений.

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