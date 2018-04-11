Грымов реанимирует кинотеатр «Родина» и привезёт в Орёл Расторгуева

Советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова дал эксклюзивное интервью изданию «Коммерсант» , в котором рассказал о первых итогах своей деятельности в роли чиновника и планах на будущее.

Грымов рассказал журналисту издания, что бюджет региона утверждался странно. Сейчас это поменять уже нельзя, но он пытается исправить ситуацию. По словам советника, он ввёл некую систему взаимоотношений и попытался убрать всевозможные приписки и мероприятия, проведенные «для галочки». В настоящее время намечено около 90 пунктов того, что необходимо сделать до конца года. Из 90 пунктов 60 оригинальных и 30 взято из предыдущих планов, которые надо довести до конца.

Среди мероприятий «для галочки» Грымов назвал литературный фестиваль.

— Гигантский список, который никак не финансируется. Это мероприятия, не проработанные ни с финансовой, ни с интеллектуальной точек зрения, мероприятия ради мероприятий. И что самое удивительное, жители Орла и Орловской области об этом и не узнали бы — система информирования населения о той или иной акции не проработана, — заявил режиссёр.

На вопрос журналиста «Ъ», а что нужно делать не для галочки, Грымов пояснил: «Сегодня мы добились того, что из 27 районов области будут в Орел приезжать школьники на экскурсии — и уже приезжали. Все, сдвинули мы эту гору. Театры подготовят специальные программы, музеи тоже. Затем ежемесячно в эти районы будут приезжать театры Орла. Был негласный запрет на такие мероприятия, потому что они сопряжены с большими административными сложностями: привезти детей, увезти детей и так далее. Сейчас это работает. Я рад, что хоть что-то мы уже сделали».

Советник Клычкова также поставил себе в заслугу видеоролик об Орле: «Мы создали видеоролик силами самих орловчан, не потратив ни копейки, отсняли зимнюю натуру города. Он будет показан 9-10 августа на днях Орла в Москве, будет размещен на сайте управления культуры».

Среди планов на будущее он отметил фестиваль LUDI, который ежегодно проводит театр «Свободное пространство» и фестиваль «Месяц в деревне», в рамках которого в течение месяца будут проходить мастер-классы, круглые столы, премьеры спектаклей, показы фильмов.

По его словам, финансирование он планирует получить из федерального бюджета в качестве гранта и на деньги спонсоров.

— Многие люди приедут бесплатно, будут работать без гонораров. Условно говоря, нужно будет оплатить технические вещи — проезд, размещение. Например, театр «Модерн» привезет три свои постановки — «Затерянный мир» для детей по Конан Дойлю , «Юлий Цезарь» по Шекспиру и «Матрешки на округлости Земли». Да, билеты на них будут продаваться, но гонорарную часть, я договорился с актерами, мы не берем, уточнил режиссёр.

Также Грымов заявил, что планирует реанимировать в Орле кинотеатр «Родина» и уже нашёл инвесторов.

— Для меня важно, чтобы кинотеатр не превратился в бордель и имел социальную нагрузку. Мы договорились, чтобы за 50 руб. в кино ходили пенсионеры. Я хочу, чтобы вечером для молодежи можно было показывать фильмы некоммерческие — и хочу, чтобы это было прописано в контракте. Хочу проводить выставки внутри театра. Конечно, восстановить фасад и здание историческое в стиле русского конструктивизма. И организовать парк, убрать эти киоски ужасные, которые перекрывают здание. Работаем над туристической картой Орла, чтобы она в каждом отеле лежала. Надеюсь, весной она будет, — поведал о своих планах советник.

Также в планах у советника по культуре организация пространства в театре Тургенева, запуск кинопередвижки, которая будет показывать новинки кинематографа в деревнях и организация в Орле бесплатного концерта Николая Расторгуева

Полностью интервью можно прочитать на сайте kommersant.ru.

Напомним, ранее в интервью YouTube-каналу «Event.ru» советник Клычкова сказал, что разгребает в Орле «Авгиевы конюшни», а в культуре региона все сделано «через одно место».

Худрук московского театра «Модерн» Юрий Грымов приступил к исполнению обязанностей советника врио губернатора в январе 2018 года. Деятели культуры Орла неоднозначно восприняли нового руководителя. Худрук орловского драмтеатра назвал назначение Грымова «колоссальной глупостью».

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