«Арабеск»

Сегодня, 11 апреля, на сцене Пермского театра оперты и балета начнется 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск».

"Арабеск" — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников, впервые состоявшийся в 1988 году.

Художественный руководитель конкурса и председатель жюри — народный артист СССР, лауреат премии «Лучший танцовщик мира» (Париж), обладатель самых почетных наград России, Франции, Италии, США, Бразилии, Японии Владимир Васильев.

Основная задача конкурса — открывать новые имена, предоставляя им широкие возможности для успешной карьеры, сохранять богатое наследие классического балета и развивать современную хореографию.

В этом году заявки на участие на конкурс подали 260 артистов из 16 стран и 19 городов России, представляя 22 учебных заведения и 25 театров, в том числе Большой, Мариинский и Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Запах женщины", Арабеск 2014

Владимир Васильев

художественный руководитель и председатель жюри конкурса «Арабеск»

" Я горжусь, что «Арабеск» носит название Открытый российский конкурс. Потому что международных конкурсов очень много, российских же практически нет. И самое приятное, что наши лауреаты становятся ведущими артистами в российских и зарубежных театрах, побеждают и на других именитых конкурсах. Поэтому хочу поблагодарить тех, кому когда-то пришла в голову идея создать такой конкурс и очень рад, что театр продолжает эти славные традиции".

В первом отделении торжественного концерта (11 апреля), посвященного 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступят молодые звезды балета, лауреаты «Арабеска» прошлых лет: Кимин Ким, обладатель Гран-при конкурса 2012 года, премьер Мариинского театра, с партнершей по проекту «Большой балет», солисткой Мариинского театра Ренатой Шариковой; Эрнест Латыпов, солист Михайловского театра, обладатель второй премии конкурса 2014 года, ведущие солисты пермской труппы Инна Билаш и Никита Четвериков, звезды Татарского театра оперы и балета Аманда Гомес, Михаил Тимаев, Мидори Тэрада и Окава Коя, в разные годы становившиеся лауреатами и призерами конкурса.

Во втором отделении молодые хореографы представят зрителям свои танцевальные миниатюры, созданные в творческой мастерской Владимира Васильева. В этом году все они вновь будут объединены общей темой — творчество Льва Толстого. В работе мастерской приняли участие лауреаты прошлых лет из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга: Александр Могилев, Павел Глухов, Юлия Бачева, Дмитрий Антипов, Константин Кейхель и Алексей Расторгуев. Конкурсные показы начинаются с 12 апреля. Обладатель гран-при конкурса получит премию в размере 300 тысяч рублей. Имена победителей будут названы 21 апреля.