Пятнадцатый конкурс артистов балета «Арабеск» стартовал в Перми

ПЕРМЬ, 11 апреля. / ТАСС /. Пятнадцатый конкурс артистов балета «Арабеск» начался в среду в Пермском театре оперы и балета. Планируется, что в нем примут участие 260 молодых исполнителей из 16 стран мира и 19 городов России, сообщила журналистам руководитель отдела организации конкурсов и фестивалей театра Анна Касимова.

"Будут участники из 16 стран, из 19 российских городов, это 22 хореографических училища и около 25 театров. В этом году у нас порядка 260 заявок, пока сложно сказать, сколько участников в действительности приедут на конкурс, поскольку заявки подаются за длительное время до начала самого конкурса, к тому же балет — очень травмоопасный вид искусства. Однако мы ожидаем, что участников будет больше, чем в 2016 году", — сказала она, отметив, что в 2016 году в конкурсе приняли участие 109 человек.

По ее словам, популярность пермского конкурса связана с тем, что «Арабеск» проводится в одно и то же время, в один и тот же месяц каждые два года уже на протяжении 30 лет, в том время, как многие другие конкурсы артистов балета «возникают и исчезают». По данным театра, «Арабеск» — один из старейших балетных смотров России.

Открылся конкурс концертом. В первом отделении, посвященном 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступили молодые звезды балета, лауреаты «Арабеска» прошлых лет — обладатель гран-при конкурса 2012 года, премьер Мариинского театра Кимин Ким с партнершей по проекту «Большой балет», солисткой Мариинского театра Ренатой Шакировой, солист Михайловского театра, обладатель второй премии конкурса 2014 года Эрнест Латыпов , а также ведущие солисты пермской труппы Инна Билаш Никита Четвериков и др.

Программа конкурса

Конкурсные показы начнутся с 12 апреля и пройдут в три этапа. Артисты могут исполнять сольные номера или дуэты в рамках первых двух туров. Решающий, третий тур конкурса состоится 20 апреля из двух просмотров: утреннего и вечернего, в ходе которых участники должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX-XXI веков. Имена победителей жюри назовет 21 апреля, а 22 апреля состоится гала-концерт лауреатов конкурса.

Основная борьба развернется за гран-при — премию в размере 300 тыс. рублей. За всю историю конкурса этот приз присуждался только трижды. Ежегодно в каждой возрастной группе вручаются по две первых, две вторых и две третьих премии. Также жюри выбирает лучших среди балетмейстеров и исполнителей номеров современной хореографии. Кроме того, предусмотрено более 10 специальных призов.