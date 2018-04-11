Пятнадцатый конкурс артистов балета «Арабеск» стартовал в Перми 

ПЕРМЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Пятнадцатый конкурс артистов балета «Арабеск» начался в среду в Пермском театре оперы и балета. Планируется, что в нем примут участие 260 молодых исполнителей из 16 стран мира и 19 городов России, сообщила журналистам руководитель отдела организации конкурсов и фестивалей театра Анна Касимова.
"Будут участники из 16 стран, из 19 российских городов, это 22 хореографических училища и около 25 театров. В этом году у нас порядка 260 заявок, пока сложно сказать, сколько участников в действительности приедут на конкурс, поскольку заявки подаются за длительное время до начала самого конкурса, к тому же балет — очень травмоопасный вид искусства. Однако мы ожидаем, что участников будет больше, чем в 2016 году", — сказала она, отметив, что в 2016 году в конкурсе приняли участие 109 человек.
По ее словам, популярность пермского конкурса связана с тем, что «Арабеск» проводится в одно и то же время, в один и тот же месяц каждые два года уже на протяжении 30 лет, в том время, как многие другие конкурсы артистов балета «возникают и исчезают». По данным театра, «Арабеск» — один из старейших балетных смотров России.
Открылся конкурс концертом. В первом отделении, посвященном 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступили молодые звезды балета, лауреаты «Арабеска» прошлых лет — обладатель гран-при конкурса 2012 года, премьер Мариинского театра Кимин Ким с партнершей по проекту «Большой балет», солисткой Мариинского театра Ренатой Шакировой, солист Михайловского театра, обладатель второй премии конкурса 2014 года Эрнест Латыпов, а также ведущие солисты пермской труппы Инна Билаш и Никита Четвериков и др.
Во втором отделении молодые хореографы представили свои танцевальные миниатюры, созданные в творческой мастерской председателя жюри конкурса Владимира Васильева. В этом году все они объединены общей темой — творчество Льва Толстого. В работе мастерской приняли участие лауреаты «Арабеска» прошлых лет из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга: Александр Могилев, Павел Глухов, Дмитрий Антипов, Юлия Бачева, Алексей Расторгуев и Константин Кейхель.
Программа конкурса
Конкурсные показы начнутся с 12 апреля и пройдут в три этапа. Артисты могут исполнять сольные номера или дуэты в рамках первых двух туров. Решающий, третий тур конкурса состоится 20 апреля из двух просмотров: утреннего и вечернего, в ходе которых участники должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX-XXI веков. Имена победителей жюри назовет 21 апреля, а 22 апреля состоится гала-концерт лауреатов конкурса.
Основная борьба развернется за гран-при — премию в размере 300 тыс. рублей. За всю историю конкурса этот приз присуждался только трижды. Ежегодно в каждой возрастной группе вручаются по две первых, две вторых и две третьих премии. Также жюри выбирает лучших среди балетмейстеров и исполнителей номеров современной хореографии. Кроме того, предусмотрено более 10 специальных призов.
История конкурса «Арабеск» началась в 1986 году, когда в Перми состоялось первое региональное состязание артистов балета Урала и Сибири. В 1990 году конкурс стал открытым для представителей государственных и частных балетных школ всей России и зарубежья. С 1996 года «Арабеск» проходит под патронатом ЮНЕСКО. В 2012 году конкурсу было присвоено имя балерины Екатерины Максимовой, которая с 1996 по 2008 год возглавляла международное жюри «Арабеска».