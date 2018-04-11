Студенты учебного театра им. Б. Щукина покажут спектакль "… И другие"

События постановки начинаются перед революцией, на границе эпох, когда перед лицом человека предстаёт много недругов — неизвестных, ужасных, как внешних, так и внутренних. Вместе с купцом Булычовым страна гибнет, а он не сломлен — он находится в поиске ответов на те вопросы, которые терзают его, и ненавидит ужасную и лишённую смысла войну. Ему кажется, что жизнь его прошла неправильно, и теперь он страдает от неизлечимой болезни, возвращающей его к настоящим ценностям, любимой женщине Глафире. Родные и близкие, жадные до наследства, желают, чтобы он поскорее умер. Он осознаёт, что наступающее время, вероятнее всего, его не примет, и он пытается прислушаться к тем, кто жаждут революции, понять их. В том числе — его дочь Шура, которая очень ждёт перемен. Начало: 19:00