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260 участников из 16 стран. Рассказываем, где бесплатно посмотреть юбилейный конкурс «Арабеск»
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260 участников из 16 стран. Рассказываем, где бесплатно посмотреть юбилейный конкурс «Арабеск» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
11 апреля на сцене Театра оперы и балета стартует 15-й конкурс артистов балета «Арабеск». Он проходит раз в два года, и в 2018-м ему исполняется 30 лет.
В этом году на «Арабеск» приедут 260 молодых исполнителей из 16 стран и 19 городов России.
— В этом году будет очень интересное открытие — такой сложной и разнообразной программы у нас еще не было, — обещает директор конкурса Елена Завершинская. — Обычно мы делаем либо классический концерт лауреатов, либо мастерскую, а в этом году представим и то, и другое, потому что конкурс юбилейный, и это большой праздник. В остальном, всё будет как обычно: будут, надеюсь, сильные, талантливые участники и захватывающая борьба в третьем туре. Так что следите за выступлениями, выбирайте фаворитов, болейте за них.
Следить за перипетиями борьбы можно, не только купив билет или вездеход, но и совершенно бесплатно. Рассказываем, где смотреть выступления участников.
Открытие конкурса (11 апреля, 19:00) — сайт телеканала «Культура». Первый тур — только в зрительном зале. Второй тур (15-17 апреля, 12:00-15:00 и 18:00-21:00) — сайт Пермского театра оперы и балета. Третий тур (20 апреля, 12:00-15:00 и 18:00-21:00) — сайт Пермского театра оперы и балета. Закрытие конкурса (21 апреля, 18:00) — инфоканал «Дом.ru Гид» и телеканал «Ветта-24».
Имена победителей объявят на закрытии конкурса.
Ранее мы публиковали календарь событий Дягилевского фестиваля.
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