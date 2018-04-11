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Воспитанники центра «Олимп» района Люблино посетили класс-концерт театра танца «Гжель»
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Воспитанники центра «Олимп» района Люблино посетили класс-концерт театра танца «Гжель» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Хореографический ансамбль «Мелисента» из центра творчества молодежи «Олимп» посетил класс-концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель». Об этом сообщили в администрации «Олимпа».
— С неподдельным интересом дети и родители вглядывались в каждое движение на станке, наблюдали за трюками и комбинациями, а также красочными концертными номерами артистов театра. Это настоящая учебная поездка для участников «Мелисенты». Все полны сил и желания заниматься еще лучше, — рассказал представитель центра.
Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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