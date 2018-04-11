Воспитанники центра «Олимп» района Люблино посетили класс-концерт театра танца «Гжель»

Хореографический ансамбль «Мелисента» из центра творчества молодежи «Олимп» посетил класс-концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель». Об этом сообщили в администрации «Олимпа».

— С неподдельным интересом дети и родители вглядывались в каждое движение на станке, наблюдали за трюками и комбинациями, а также красочными концертными номерами артистов театра. Это настоящая учебная поездка для участников «Мелисенты». Все полны сил и желания заниматься еще лучше, — рассказал представитель центра.

Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)