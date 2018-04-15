Около 300 мероприятий прошло в Москве в рамках акции «Культурный минимум» 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Около 300 различных мероприятий прошло в столице в рамках акции «Роскультцентра» «Культурный минимум». Об этом говорится в сообщении «Роскультцентра», поступившем в ТАСС в воскресенье.
"В рамках акции деятели культуры познакомили членов своих семей, родственников и друзей с многогранным миром искусства. Акция прошла во всех субъектах РФ, состоялось около трехсот мероприятий", — говорится в сообщении.
В «Роскультцентре» уточнили, что в частности, в Тамбове состоялась выставка работ молодых фотографов и танцевальный фестиваль, в Томском областном театре куклы и актера «Скоморох» им. Романа Виндермана состоялся цикл экскурсий. В свою очередь в Санкт-Петербурге прошли показы спектаклей и квесты.
В пресс-службе «Роскультцентра» уточнили, что акция прошла при поддержке Росмолодежи.