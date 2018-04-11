Театральная лаборатория Gogol School набирает студентов на майские интенсивы

Каждый сезон Gogol School открывает двери всем желающим раскрыть себя и свои творческий потенциал. Для того, чтобы стать студентом, не обязательно обладать театральными навыками и разбираться в актерском инструментарии. Но желание найти себя, и умение наблюдать за процессом своей эволюции тут приветствуются.

Весенние интенсивы Gogol School — краткие, но насыщенные курсы, посвященные пластике человеческого тела, актерскому и режиссерскому мастерству и многому другому. В сжатые сроки тренингов студенты погрузятся в суть выбранного предмета, заново изучат себя сквозь призму творчества.

В мае предлагаются следующие курсы.

Тандем мастеров Родиона барышева и Алены Рубинштейн

В кадре — Родион Барышев и студенты Gogol School. Режиссер — Алена Рубинштейн.

Родион Барышев и интенсив лаборатории пластического театра

Тело и разум неразрывно связаны между собой. Умение управлять ими дают человеку безграничную власть над своей жизнью. Вместе с мастером Родионом Барышевым (хореограф-постановщик, режиссер, актер, главный хореограф шоу «Танцы со звездами») студенты почувствуют легкость и выразительность своего тела. Смогут управлять своей координацией и самостоятельно импровизировать. Цель интенсива — научить чувствовать свое тело и быть с ним в контакте. А также объяснить, как выражать жестом чувства и идеи, познать основы движения.

По итогам участники курса поставят перформанс на тему, заданную мастером в начале курса.

Алена Рубинштейн и кино-режиссерский интенсив

Кино-режиссерский интенсив — курс для желающих запечатлеть мир, вне зависимости от уровня крутости камеры, познаний и опыта в этой сфере.

За 7 дней мастер Алена Рубинштейн расскажет студентам об основах режиссерского мастерства: как строить процесс, какие этапы включает в себя работа над кино, как построить команду. Участники интенсива получат базовые теоретические знания и практические навыки в профессии режиссера кино и медиа. Научатся ориентироваться в процессах вне зависимости от масштаба проекта: миллионные бюджеты или съемка на камеру мобильника, это уже не важно.

По итогам интенсива студенты снимут ролик или клип на тему, заданную мастером во время курса.

Расписание интенсивов

Пластического театра

Даты: 03.05 — 09.05 — 7 занятий с 19:30 до 23:30 Мастер: Родион Барышев. Стоимость: 10 900 руб.

Регистрация: https://goo.gl/QL5GPY

Открытые уроки: 14.04 и 15.04 Кино-режиссерский

Даты: 29.04 — 09.05, выходные дни (29 и 30 апреля и 1, 2, 5, 6, 9 мая) — 7 занятий с 14:00 до 18:00 Мастер: Алена Рубинштейн. Стоимость: 5 900 руб.

Регистрация: https://goo.gl/7scLpp