На площади Юности ежедневно проходят мероприятия фестиваля «Пасхальный дар» 

Пасхальный фестиваль, стартовавший в Зеленограде 7 апреля, пользуется большой популярностью у горожан. Площадь Юности, украшенную декоративными деревьями в виде цветущих сакур, островками с живыми хвойниками и красочными арт-объектами, ежедневно посещает множество детей и взрослых.
Ребятишки с удовольствием играют на детской площадке с фигурами кроликов и цыплят, катаются на карусели и участвуют в различных мастер-классах, которые проходят в творческом шале. На сцене возле здания кинотеатра, уличные театры каждый день устраивают представления, также здесь проходят выступления артистов и музыкальных коллективов.
12 апреля на площади Юности можно будет посмотреть музыкальную программу инструментального коллектива Fortuna brass band и выступление Влада Топалова. В пятницу театр-студия «Колесо» покажет постановку «Сказка о рыбаке и рыбке», а театр «Мастерская Олега Буданкова» представит спектакль «Лен».