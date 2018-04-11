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В Волгоградском молодёжном театре состоится бенефис Александра Масленникова
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В Волгоградском молодёжном театре состоится бенефис Александра Масленникова 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе театра, в этот день актер предстанет перед зрителями в образе гуляки и забулдыги сэра Тоби Белча в «Двенадцатой ночи» Шекспира. По словам друзей и коллег артиста, в этой роли он обаятелен и уморителен.
Александр Масленников работает в молодёжном театре с 2012 года, а до этого 30 лет служил в волгоградском ТЮЗе, где за эти годы исполнил более 100 ролей современного и классического репертуара.
У заслуженного артиста России два высших театральных образования, которые он получил в Саратовском театральном училище имени Слонова и ГИТИСе имени Луначарского.
На сегодняшний день Масленников занят в пяти спектаклях, где играет разнохарактерные роли.
Отметим, почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актеру было присвоено в 1998 году.
Начало спектакля в 19:00. Возрастной рейтинг 14+.
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