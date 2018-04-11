В Москве состоится пресс-конференция, посвящённая XXVI фестивалю мирового балета «Benois de la Danse –2018» 

На конференции объявят номинантов Приза 2018 года, а также программы благотворительных гала-концертов. 5 июня состоится гала-концерт номинантов и награждение победителей. В церемонии награждения примут участие знаменитости мирового балета: Тамара Рохо, Сильви Гиллем, Наталья Макарова. 6 июня состоится гала-концерт лауреатов Приза разных лет «Петипа посвящается! Классика глазами современных хореографов», где представят классические отрывки из балетов Петипа, неоклассические версии и специально созданные для концерта номера на сюжеты Петипа.