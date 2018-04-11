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В СВАО пройдет фестиваль любительских коллективов
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В СВАО пройдет фестиваль любительских коллективов 

Управа района Бибирево 44 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Жители СВАО смогут посетить бесплатный фестиваль «Театральный самотек — V». На театральных площадках с 14 по 22 апреля будут проходить различные спектакли, люди смогут выбрать театральное выступление на любой вкус.
Так же гости смогут проявить и развить свой творческий потенциал и поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству. С анонсом театральных выступлений все желающие смогут ознакомиться на официальном сайте театра.
— На протяжении фестиваля в театре будут проходить спектакли разных форм — драматические, пластические, мюзиклы, кукольные и другие, а также мастер-классы по актерскому мастерству, посещение которых бесплатное при бронировании мест, — рассказал журналистам руководитель театра Надежда Егорова.
Посетить драматические, пластические и прочие спектакли горожане смогут абсолютно бесплатно. Для этого нужно будет забронировать место для посещения у администратора по телефону 8 (499) 908-01-13.
Выступления любительских коллективов пройдут по адресу: Абрамцевская улица, дом 9, корпус 1, и в Театральном центре на проспекте Мира, дом 180.
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